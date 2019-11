Die deutschen Automobilwerte zählen zu den größten Verlierern an der Frankfurter Börse. Der Grund ist ein neues Risiko im Handelsstreit zwischen USA und China.

Der deutsche Leitindex bleibt nach seinem neuen Jahreshoch mit 13.308 Zählern am vergangenen Dienstag in der Korrekturphase: Der Dax notiert zur Eröffnung bei 13.184 Zählern, ein Minus von 0,3 Prozent

Mit widersprüchlichen Signalen zur Handelspolitik hatte US-Präsident Donald Trump bereits gestern die Börsenrally am Mittwoch ausgebremst, der Dax gab 0,4 Prozent auf 13.230 Punkte ab.

Laut Anlegerstimmung bleibt der Dax aber in einer günstigen Lage. Denn die aktuelle Umfrage der Börse Frankfurt zeigt: Institutionelle Investoren in Deutschland haben sich der guten Stimmung am Markt noch nicht angeschlossen. Viele von Ihnen warten auf einen deutlichen Rücksetzer, um möglicherweise noch einigermaßen günstig die verpassten Käufe nachzuholen. Bereits vor einer Woche hatten die heimischen Anlageprofis bei Kurse von rund 12.900 Zählern Kaufinteresse signalisiert. Doch so tief fiel der Dax nicht, das Kaufinteresse bleibt.

International sieht das anders aus. Denn die Umfrage der US-Bank BofA Merrill Lynch unter internationalen Fondsmanager offenbart nicht nur einen starken Wachstums-Optimismus. Sondern auch, dass netto 13 Prozent (Vormonat 1 Prozent) der befragten Fondsmanager angaben, in Aktien der Eurozone übergewichtet zu sein.

Die deutschen Privatanleger, die bereits in der vergangenen Woche laut der Frankfurter Erhebung ausgesprochen optimistisch auftraten, haben sich durch den Dax-Anstieg nicht zu Gewinnmitnahmen verleiten lassen. "Sie wollen offensichtlich noch mehr", schlussfolgert der Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der die wöchentliche Umfrage auswertet.

Die größte Gefahr droht dem Börsenbarometer nach wie vor eher aus dem Ausland. Dann, wenn der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskalieren sollte und die Risikofreude der internationalen Investoren in Risikoaversion umschlägt.

Ein Blick auf die gestrige Devisenkurs-Entwicklung gibt darauf allerdings erste Hinweise. Nach den Trump-Äußerungen zum Handelsstreit legten die sogenannten sicheren Häfen wie US-Dollar, Franken und Yen gestern besonders stark zu, während risikoreichere Währungen - darunter zahlreiche aus den Emerging Markets - es schwer hatten.

Die Marktreaktion zeigt: Bislang sind Investoren nur von zwei Szenarien ausgegangen. Entweder die USA und China einigen sich auf ein Phase-1-Abkommen, oder nicht und der Status Quo würde beibehalten. "Dass ein Scheitern der Verhandlungen in einer weiteren Eskalation des Konflikts enden könnte, dass die Strafzölle nochmals erhöht werden könnten, hatten aber offenbar wenige auf dem Schirm", meint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...