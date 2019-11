Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das britische Schatzamt tritt heute am Primärmarkt auf und versteigert eine Gilt mit ultralanger Laufzeit, so die Analysten der Helaba.Bei der letzten Auktion Mitte August sei die Gilt noch mit einer Rendite von 1,15% zugeteilt worden. Aktuell rentiere die 30J-Benchmarkanleihe 14 Basispunkte höher bei 1,29%. Eine erste Hürde würden die Analysten an der Widerstandslinie bei 1,32% sehen, welche ihren Ursprung im Dezember letzten Jahres habe. Der Renditevorsprung britischer Staatspapiere gegenüber Bunds liege im 10-Jahresbereich momentan bei 106 Basispunkten. (14.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...