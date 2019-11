Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Oktober ist die Jahresrate der Konsumentenpreise in Großbritannien von 1,7% auf 1,5% weiter gefallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit Blick auf die Eintrübung am britischen Arbeitsmarkt und die verhaltenen BIP-Perspektiven würden die Analysten nunmehr davon ausgehen, dass die Inflation dauerhaft unter 2% und im Jahresdurchschnitt 2020 lediglich bei 1,5% (bisher: 1,8%) verbleibe. Die Bank of England dürfte die Bank Rate in diesem Umfeld unverändert belassen, wobei das Risiko für diese Basisannahme zunehmend auf der Unterseite liege. (14.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...