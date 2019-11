IRW-PRESS: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon schließt weitere Privatplatzierung in Höhe von $100.000 ab

Vancouver, BC - 14. November 2019 - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE:BLLG; WKN:A2PNJ8; FWB:7BL; OTC:BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine weitere Privatplatzierung in Höhe von 100.000 Flow-Through Stammaktien zu einem Preis von $1.00 pro Aktie und einem Gesamterlös in Höhe von $100.000 ohne die Hilfe eines Vermittlers abgeschlossen hat.

Diese zusätzliche $100.000-Finanzierung stockt die beiden vorherigen Kapitalerhöhungen noch einmal auf und bringt uns zu einem insgesamt erzielten Betrag von $1,1 Millionen bei einem Preis von $1 pro Aktie. Dadurch können wir $550.000 in liquiden Mitteln zur Seite legen, welche speziell für unser Explorationsprogramm im Sommer 2020 genutzt werden sollen, so Rana Vig, der President und CEO.

Die herausgegebenen Aktien unterliegen einer Halteperiode von 4 Monaten und einem Tag ab dem Zeitpunkt der Ausgabe.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President & Chief Executive Officer

Tel: +1-604-218-4766

Email: ranavig@gmail.com

