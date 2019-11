Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 12. November 2019, die Prüfungskommission für Rechtsanwälte für die Mandatsperiode vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2023 neu bestellt.Den Vorsitz der Prüfungskommission behält Hilmar Hoch vom Staatsgerichtshof. Als Mitglied nimmt neu Wigbert Zimmermann vom Obersten Gerichtshof Einsitz und ersetzt damit den ausscheidenden Walter Krabichler. Als Mitglieder bestehen bleiben Pius Heeb von der Rechtsanwaltskammer, Uwe Öhri vom Obergericht und Daniel Tschikof vom Verwaltungsgerichtshof, der bisher als Ersatzmitglied in der Kommission tätig war.Als Ersatzmitglieder haben neu Franziska Goop-Monauni vom Staatsgerichtshof, Jürgen Nagel vom Obergericht und Wolfram Purtscheller vom Obersten Gerichtshof Einsitz in der Prüfungskommission. Die drei neu gewählten Ersatzmitglieder ersetzen Ingrid Brandstätter, Christian Ritter sowie Dieter Santner. Weiterhin in der Prüfungskommission bleiben die Ersatzmitglieder Patrick Roth von der Rechtsanwaltskammer sowie Andreas Batliner vom Verwaltungsgerichtshof, der bisher als Mitglied tätig war.Die Regierung dankt den neu bzw. wieder bestellten Mitgliedern und Ersatzmitglieder für ihre Bereitschaft, in der Prüfungskommission für Rechtsanwälte mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Ebenso dankt sie den ausscheidenden Mitgliedern und Ersatzmitgliedern für die geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Kontakt:Ministerium für Äusseres, Justiz und KulturSandro D'Elia, GeneralsekretärT +423 236 60 10Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100836657