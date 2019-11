Im aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zur neuen 6,75%-Anleihe der Schlote Holding GmbH (WKN A2YN25), der ersten Anleihe des Unternehmens, vergeben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG 4 von 5 möglichen Sternen und stufen den neuen Minibond als "attraktiv" ein. Denn trotz der allgemeinen Schwäche im Automobilsektor sei die Schlote-Gruppe nach Ansicht der Analysten mittel- bis langfristig gut aufgestellt.

Die Präzision der Schlote-Bauteile im Nanobereich erreichen laut Analyse nur wenige bis gar keine Konkurrenten. Die E-Mobilität stellt besonders hohe Anforderungen an die Antriebs- und Fahrwerkstechnik, so dass die Profitabilität der Gesellschaft auch bei diesem neuen Trend nach Ansicht der KFM-Experten gesichert sein sollte. Das Unternehmen sei zudem aufgrund der Variabilität seiner Produkte äußerst anpassungsfähig. So sei es denkbar, dass künftig auch die Gehäuse für E-Motoren bearbeiten würden. Aufgrund der hohen Solidität des Unternehmens, der guten betriebswirtschaftlichen Entwicklung sowie des positiven Ausblicks in Verbindung mit der Rendite von 6,75% p.a. sei die Schlote-Anleihe (WKN A2YN25) daher "attraktiv".

6,75%-Schlote-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der Schlote Holding GmbH ist mit einem Zinskupon von 6,75% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 21.05. und 21.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 21.11.2019 bis 21.11.2024. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro. ...

