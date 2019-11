Waldems-Esch (ots) - Auf der weltweit größten Pharmamesse, der CPhI, waren vom 5. bis 7. November in Frankfurt zahlreiche Akteure der Gesundheitsindustrie vertreten - so auch der Datendienstleister INSIGHT Health. Das Unternehmen konnte vor allem mit seiner internationalen Patentdatenbank SHARK sowie dem Analysetool GALAXY NG die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Zudem hat es die Gelegenheit genutzt, das 20-jährige Firmenjubiläum zusammen mit Kunden und Interessierten zu feiern."Erneut konnten wir auf der Messe zahlreichen Vertretern der Gesundheitsbranche unsere Lösungen für unterschiedliche marktspezifische Fragestellungen überzeugend präsentieren", resümiert Petra Exner, Geschäftsführerin von INSIGHT Health. Besonderen Anklang fand hierbei die internationale Patentdatenbank SHARK. "Viele sind von der umfassenden Datenbasis von SHARK beeindruckt", so Petra Exner weiter.Die Patentdatenbank bildet Pharma-Patente in 29 Ländern ab, die insgesamt 85 Prozent des Umsatzes weltweit ausmachen. Darüber hinaus weist SHARK die Entwicklungsstadien der Patente und europäische Zulassungen gegliedert nach dem Status aus. Seit neuestem ist das auch für Generika und Biosimilars möglich. Sascha Eder, Direktor SHARK, erklärt: "SHARK als ein internationaler Service ist natürlich für viele Besucher der CPhI sehr interessant. Die Datenbank bietet zum einen eine fundierte Grundlage für globale Marktentscheidungen aller Akteure in der Gesundheitsindustrie. Zum anderen zeigt sie relevante Vermarktungschancen auf."Neben SHARK erfreute sich auch das webbasierte Analysetool IH-GALAXY NG einer starken Nachfrage. "Was IH GALAXY NG so einzigartig und dadurch interessant macht, ist die Schnelligkeit, Genauigkeit und Individualität der Analysen, die das Tool erstellen kann", hebt Thomas Fante, Direktor GALAXY, hervor.Nicht zuletzt blieb auch Zeit zum Feiern - schließlich gab es dafür allemal einen Grund: Seit nunmehr 20 Jahren befindet sich INSIGHT Health auf Wachstumskurs und versorgt Kunden der Pharmabranche mit maßgeschneiderten Lösungen auf Basis höchster Datenqualität. Bei einem Get together konnten sich Vertreter des Unternehmens mit den Standbesuchern austauschen und persönlich auf diese eingehen. Denn: "Bei uns hat die Zufriedenheit des Kunden immer oberste Priorität", stellt Petra Exner heraus.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.de.Pressekontakt:Petra ExnerGeschäftsführerin+49 6126 955 0PExner@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59267/4439540