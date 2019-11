Der Bundestag hat die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für den Großteil der Bundesbürger auf den Weg gebracht. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Donnerstag in namentlicher Abstimmung für einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.