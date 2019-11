Die Kühne Holding hat ihren Anteil an der Hamburger Reederei erneut erhöht. Laut Konzernchef Habben Jansen streben beide Hauptaktionäre 30 Prozent an.

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an der Containerreederei Hapag-Lloyd weiter erhöht. Die Kühne Holding kaufte in den vergangenen Monaten drei Prozentpunkte zu und hält inzwischen 29,2 Prozent, wie das Hamburger Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Damit hat der Hamburger Unternehmer (Kühne & Nagel) den bisher größten Anteilseigner von Hapag-Lloyd, die chilenische Reederei CSAV überholt, die auf 27,8 Prozent (plus 0,3 Prozent) kommt. Die Hamburger Traditionsreederei sieht den Wettlauf zwischen den beiden Hauptaktionären um die Vormachtstellung mit gemischten Gefühlen, denn dadurch schrumpft der Streubesitz.

Hapag-Lloyd war deswegen unlängst aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...