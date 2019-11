Frankfurt (ots) - Die creditshelf Aktiengesellschaft, ein Pionier in der Online-Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland, legt einen diversifizierten Kreditfonds auf, über den institutionelle Anleger deutsche KMU fördern können. Der Europäische Investitionsfonds (EIF) bringt als Ankerinvestor Mittel ein, die durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) - das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa ("Juncker-Plan") - besichert sind.Der EIF beteiligt sich mit einer Ankerinvestition von 30 Millionen Euro am creditshelf-Kreditfonds, einem diversifizierten Kreditfonds, der KMU und kleinen Midcap-Unternehmen in Deutschland vorrangige Finanzierungen bereitstellt, die creditshelf über seine deutsche Online-Finanzierungsplattform arrangiert. Bei dem Fonds handelt es sich um einen geschlossenen Private-Debt-Fonds für qualifizierte Investoren, die sich für diese Anlageklasse interessieren. Sein Zielvolumen beträgt bis zu 150 Millionen Euro, die in über 150 Kredite an deutsche KMU investiert werden sollen. Der Fonds wird neben den bestehenden institutionellen Anlegern von creditshelf die Plattform nutzen. Somit werden den KMU-Darlehensnehmern von creditshelf mehr Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.Mit creditshelf unterstützt der EIF erstmals eine Online-Kreditplattform, die sich speziell auf den deutschen Markt konzentriert. Dem ging eine gründliche Prüfung der geschäftlichen und risikobezogenen Aspekte voraus, während der der EIF und creditshelf ihr Know-how in den Bereichen Private Debt und Dynamik des Online-Direktkreditmarktes austauschten. Im Rahmen des neuen EFSI-Produkts für Kreditfonds "Private Credit für KMU" will der EIF in diversifizierte KMU-Kreditpools investieren. So will er seinem Mandat gerecht werden, einen funktionierenden Kapitalmarkt in der Europäischen Union zu fördern, der die Mechanismen für die Transmission von Mitteln in die privaten Kreditmärkte ankurbelt.Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der Europäischen Kommission mit Zuständigkeit für den Euro und den sozialen Dialog sowie für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und die Kapitalmarktunion: "Kleine und mittlere Unternehmen sind die wichtigsten Motoren für die Wirtschaft der EU. Wir müssen sie mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln fördern. Dank der Investition des EIF im Rahmen des Juncker-Plans können 150 deutsche KMU Wachstumsfinanzierungen beantragen."Pier Luigi Gilibert, geschäftsführender Direktor des EIF: "Über seinen diversifizierten Kreditfonds wird creditshelf innovative Finanzierungslösungen außerhalb des Bankensektors zur Verfügung stellen. Unsere durch den Juncker-Plan ermöglichte Zusammenarbeit mit creditshelf zeigt, wie sehr sich Europa für einen besseren Zugang zu Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen in Europa einsetzt. Dies stärkt auch den alternativen privaten Kreditmarkt in Deutschland, der im Vergleich zu anderen EU-Ländern immer noch zu wenig ausgeprägt ist."Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und COO von creditshelf: "Wir freuen uns sehr, dass der EIF als zusätzlicher Anleger Kreditmittel für unsere KMU-Kunden bereitstellt. Dass wir einen renommierten Anleger wie den EIF gewinnen konnten, zeugt von der Qualität unserer Plattform und unseres datenbasierten Kreditauswahl und vergabeprozesses."Fabian Brügmann, CFO von creditshelf: "Wir versprechen uns eine erhebliche Signalwirkung für andere potenzielle Anleger, mit denen wir unsere institutionelle Refinanzierungsbasis massiv ausbauen können."Investitionsoffensive für EuropaDie Investitionsoffensive für Europa, der sogenannte Juncker-Plan, ist eine der obersten Prioritäten der Europäischen Kommission. Ihr Ziel ist es, Investitionen anzukurbeln, um Arbeitsplätze zu schaffen und das Wachstum zu fördern. Zu diesem Zweck werden neue und vorhandene Finanzierungsmittel intelligenter genutzt und Investitionshindernisse beseitigt. Gleichzeitig werden Investitionsvorhaben stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und durch technische Hilfe unterstützt. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück des Juncker-Plans. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB-Gruppe mehr Projekte finanzieren kann, die oftmals auch mit höheren Risiken behaftet sind. Die Projekte und Vereinbarungen, die bisher im Rahmen des EFSI genehmigt wurden, dürften Investitionen von fast 439,4 Milliarden Euro mobilisieren und über einer Million Start-ups und KMU in allen 28 Mitgliedstaaten zugutekommen.EIFDer Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Der EIF beteiligt sich an Risikokapital- und Wachstumskapitalfonds und entwickelt speziell auf KMU zugeschnittene Garantie- und Mikrofinanzinstrumente. Damit fördert er die Ziele der EU in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. creditshelf hat seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. creditshelf erweitert den Finanzierungsmix kleiner und mittelständischer Unternehmen durch den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zu KMU-Finanzierungen. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für seine Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.Tagesaktuelle News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/und Xing https://www.xing.com/companies/creditshelfag Pressekontakt:EIF:Christof Roche, c.roche@eib.org,Tel.: +352 4379-89013 / Mobil: +32 479 650 588Website: www.eib.org/press - Pressestelle: +352 4379-21000 -press@eib.orgWeitere Informationen:creditshelf AktiengesellschaftBirgit HassLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 77 24-13birgit.hass@creditshelf.comwww.creditshelf.comPresse und Public Relations:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTel: +49 (40 )207 6969 83Mobil: +49 (177) 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deInvestor Relations:creditshelf AktiengesellschaftFabian BrügmannCFOMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 772 427ir@creditshelf.comwww.creditshelf.comcometis AGMaximilian FranzUnter den Eichen 765195 WiesbadenTel: +49 (611) 20 58 55 22franz@cometis.dewww.cometis.deOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118656/4439568