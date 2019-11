Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA (ab sofort im Handel) dreht sich alles um Weihnachten. Für ein Interview trifft Barbara Schöneberger dieses Mal Uwe Ochsenknecht, der sich als echter Weihnachtsfan outet: "Für mich ist es eine magische Zeit, weil alles so anders ist. Es gibt Sachen zu essen, die es im Rest des Jahres nicht gibt, alles riecht anders, alles schmeckt anders, alles sieht anders aus..." Stress verspürt der Schauspieler wenig und was Geschenke angeht, so ist er immer gut vorbereitet, weil er sich bereits das ganze Jahr über heimlich Notizen macht, wenn jemand einen Wunsch äußert. "Meistens haben die bis Weihnachten schon vergessen, was sie im Frühjahr so gern haben wollten. Es gibt dann immer ein großes Hallo."



