Pietro Tomasi wird neuer Vice President Sales & Service der Romaco Group. Er folgt auf Gary Kedgley, der in Ruhestand geht. Pietro Tomasi verantwortet die weltweiten Vertriebs- und Serviceaktivitäten der Romaco Group. Die Romaco Holding hat Pietro Tomasi zum neuen Vice President Sales & Service bestellt. Er tritt die Nachfolge von Gary Kedgley an, der die Position seit 2006 innehatte und Ende 2019 in Ruhestand geht. Pietro Tomasi steht seit Juli 2019 an der Spitze der globalen Vertriebs- und Serviceorganisation der Romaco Group. Er verantwortet den Ausbau und die Weiterentwicklung sowohl der internationalen ...

