FRANKFURT (Dow Jones)--Während die Wall Street auf Rekordhoch notiert und der DAX nahe seinem Jahreshoch, zeigt sich die Stimmung unter den Privatanlegern dies- wie jenseits des Atlantiks stabil. Die meisten Privatanleger sind trotz eines temporären DAX-Anstiegs von rund einem Prozent seit der vergangenen Befragung optimistisch geblieben, so Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Bei den Bullen kam es in der Vorwoche nur ganz gelegentlich zu Gewinnmitnahmen. Aus der Gruppe der vormals neutral eingestellten Akteure seien dagegen einige in das Lager der Bären gewechselt.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, verharrte der Bullenanteil der Privatanleger bei 56 Prozent und damit auf einem hohen Niveau. Nur 27 Prozent der Privaten sind pessimistisch gestimmt, was einem Plus von 3 Prozentpunkten entspricht. Damit schauen nur noch 17 Prozent (minus 3 Prozentpunkte) der Privatanleger von der Seitenlinie zu.

In den USA fielen die Verschiebungen noch geringer aus. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey liegt der Anteil der Pessimisten an der Wall Street nun bei 24,8 Prozent und damit 0,9 Prozentpunkte höher als noch vor Wochenfrist. Das Bullenlager ist dagegen um 0,4 Prozentpunkte auf 40,7 Prozent gestiegen. Neutral sind nun 34,5 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem minus von 1,3 Prozentpunkten entspricht.

November 14, 2019

