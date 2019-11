Guten Morgen,die Anzahl der positiven bzw. richtungsweisenden Meldungen überwiegen in dieser Woche eindeutig und treiben die Kurse in die Weihnachtsrally weiter an. Alle voran erneut jene Werte, welche die Fantasie beflügeln. So wurde an der Wall Street Walt Disney zu einem richtigen Momentum-Titel, als bekannt wurde, dass sein Streaming-Service 10 Millionen Anmeldungen verzeichnete.Die Aktie schloss mit einem neuen Höchststand bei großem Volumen, da sie den ganzen Tag über nach oben gejagt wurde. Auf Top-Niveau gibt es nun mit dem Break ein neues Kaufsignal, welches beachtet werden sollte, denn mit dem neuen "Star Wars" Film steht ab dem 20. Dezember wohl eine weitere Erfolgsepisode auf der Agenda.

