Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform hat festgestellt, dass die Zahl überschuldeter privater Verbraucher erstmals seit fünf Jahren wieder leicht gesunken ist. Einzelne Gruppen und Regionen stechen aber negativ heraus.

Wenn private Verbraucher in die Schuldenfalle tappen, hat das zumeist drei Auslöser: medizinische wie Krankheit, Sucht oder Unfall, eine irrationales Konsumverhalten sowie ein längerfristiges Niedrigeinkommen. Und alle drei Ursachen, so das Statistische Bundesamt, gewinnen an Bedeutung.

Die gute Nachricht lautet dennoch: Die Zahl der überschuldeten Verbraucher ist in den vergangenen zwölf Monaten erstmals seit 2013 wieder gesunken. Zudem haben die schweren Fälle von Überschuldung, in denen Privatverbraucher in die Schuldnerverzeichnisse aufgenommen wurden oder sogar Privatinsolvenz anmeldeten, im zweiten Jahr in Folge deutlich abgenommen. Vor allem die Unter-30-Jährigen waren im vergangenen Jahr deutlich seltener überschuldet. Das geht aus dem Schuldneratlas der Creditreform Wirtschaftsforschung für 2019 hervor, der gerade erschienen ist.

Das klingt erfreulich, aber bei genauerer Betrachtung ist die Lage angespannter, als diese Zahlen vermuten lassen. Denn das leichte Absinken der Verschuldungsquote geht vor allem auf den Zuwachs der Bevölkerung durch Zuwanderung und Migration zurück. Insgesamt haben sich bei privaten Verbrauchern 202 Milliarden Euro Schulden angesammelt, die nicht mehr ohne weiteres zurückgezahlt werden können. Es sind rund 3,5 Millionen Haushalte betroffen, somit gelten weiterhin 6,9 Millionen erwachsene Bürger (Stichtag 1. Oktober 2019), und damit jeder Zehnte, als überschuldet. Das sind nur rund 10.000 Personen weniger als im Vorjahr. Die durchschnittliche individuelle ...

