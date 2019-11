Über 30 olympische und paralympische Hoffnungsträger treffen heute auf dem Team Visa Gipfeltreffen in San Francisco ein

Simone Biles (Gymnastik, USA), Katie Ledecky (Schwimmen, USA), Kanoa Igarashi (Surfen, Japan), Poppy Starr Olsen (Skateboarden, Australien), Teresa Perales (Para Schwimmen, Spanien) und PV Sindhu (Badminton, Indien) schließen sich dem Team Visa für Tokio 2020 an

Visa (NYSE: V), der weltweite Zahlungstechnologie-Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, gab heute seine unterschiedlichsten Athleten des Team Visa für Tokio 2020 bekannt. Die aktuelle Liste umfasst über 70 Athleten aus über 30 Sportarten und repräsentiert 43 Länder, die meisten in der Geschichte von Team Visa. Dies beinhaltet neue Disziplinen bei den Spielen: Surfen, Skateboarden und Sportklettern.

