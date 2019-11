Vor dem Beginn des Grünen-Parteitages am Freitag hat SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich der Partei große Schwächen in der Sozialpolitik attestiert und Klientelpolitik vorgeworfen. "Die Grünen haben ein sozialpolitisches Defizit - und stellen deshalb jetzt hektisch Forderungen, etwa nach einem Mindestlohn von zwölf Euro", sagte Mützenich dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Sie merkten langsam: "Allein mit Klimafragen kommt man als Partei auch nicht über die Runden." Mützenich sagte: "Die Grünen reden zwar über sozialpolitische Forderungen, aber wir setzen Veränderungen durch." Er kenne keinen einzigen Bundesratsantrag eines grün-regierten Bundeslandes, der ein wichtiges sozialpolitisches Projekt anstoßen würde. "Die Grünen müssen sich fragen lassen, ob sie dauerhaft nur Klientelpolitik machen wollen", sagte der SPD-Fraktionschef.



Auf die SPD könnten sich die Menschen sich dagegen tatsächlich verlassen, so Mützenich.