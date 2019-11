München (ots) - Am 16 November 2019 startet die Bundeswehr im Einkaufszentrum "Pasing Arcaden" in München ein neues Projekt der Karriereberatung. In einem temporär angemieteten Geschäft eröffnet die bundesweit erste Pop-Up Karriere Lounge der Bundeswehr. Montags bis samstags stehen hier von 09:30 Uhr bis 20:00 Uhr Karriereberater für alle Fragen rund um die Bundeswehr für interessierte Besucher bereit. Bis zum 13. Januar 2020 haben Neugierige und Interessenten Zeit sich über Berufswege und Karrieremöglichkeiten beim Arbeitgeber Bundeswehr zu informieren. In verschiedenen Themenwochen präsentieren Einheiten aus der Region den Besuchern ihre Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Beginnen wird das Hubschraubergeschwader 64 aus Laupheim in der Woche vom 25. bis 30. November 2019. Bundeswehr Pop-Up Karriere Lounge "Pasing Arcaden"



Zeitraum: 16.11.2019 - 13.01.2020



Öffnungszeiten: 09:30 Uhr - 20:00 Uhr (Mo - Sa) Adresse: Pasing Arcaden, Pasinger Bahnhofsplatz 5, 81241 München



