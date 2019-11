Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum im Euroraum ist im dritten Quartal im Jahresabstand etwas höher als bisher angenommen gewesen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem dritten Quartal 2018 um 1,2 Prozent, nachdem in erster Veröffentlichung 1,1 Prozent gemeldet worden waren. Gegenüber dem Vorquartal erhöhte sich das BIP wie in erster Veröffentlichung gemeldet um 0,2 Prozent.

Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung prognostiziert. Die Werte für das zweite Quartal wurden nicht revidiert.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2019 05:12 ET (10:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.