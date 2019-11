Die britische Firma Morris Commercial präsentiert eine elektrische Neuauflage des in den 1950er Jahren produzierten Kleintransporters Morris J-Type. Der E-Transporter im Retro-Look namens Morris JE soll Ende 2021 in den Verkauf gehen. Der Retro-Stromer in Leichtbauweise soll dann für circa 60.000 Pfund (rund 70.000 Euro) zu haben sein. Die Plattform soll so flexibel gestaltet sein, dass sie sich auch ...

