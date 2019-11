Seit heute, dem 14. November 2019, hat EURid eine dritte Domainendung in ihrem Portfolio. Neben .eu (lateinische Schrift) und .?? (kyrillische Schrift) sind nunmehr auch Domains mit der Endung .e? (griechische Schrift) möglich.

Die Einführung von .eu in griechischer Schrift ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von .eu und für die laufende Kampagne zur Unterstützung der Mehrsprachigkeit im Netz. Ihr war im Juni 2016 die Einführung der .eu-Domainendung in kyrillischer Schrift vorausgegangen.

?Dank der Domainendung .eu in griechischer Schrift werden Endnutzer voll internationalisierte Domainnamen in griechischer Sprache genießen können, da griechische Domains unter der griechischen Domainendung registriert werden. Wir haben hart gearbeitet, um die griechische .eu-Domainendung von ICANN/IANA zu erhalten und wir danken unseren Branchenkollegen, die uns bei diesem Prozess, der ein Jahrzehnt gedauert hat, unterstützt haben. Wir freuen uns, unseren Registraren und Registranten nun auch die griechische Domainendung anbieten zu können" Giovanni Seppia, External Relations Manager bei EURid.

EURid wird in vollem Umfang die Grundregel durchsetzen, dass die verwendete Schrift im Second-Level-Namen der im Top-Level-Namen verwendeten Schrift entsprechen muss. Das bedeutet, dass aktuelle in griechischen Buchstaben unter .eu (lateinischer String) registrierte Domainnamen über einen Zeitraum von drei Jahren eine "Schriftanpassungsphase" durchlaufenAlle bestehenden Richtlinien, Verfahren und Funktionen für .eu (wie Registrar- und Inhaberwechsel, Massenübertragungen, mehrjährige Registrierungen, DNSSEC, Registry Lock, etc.) werden auch für .e? gelten.

Über EURid

EURid ist das Register, das die länderspezifischen Top-Level-Domains (TLD) .eu,.?? und .e? infolge eines Vergabeverfahrens im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet. EURid arbeitet mit über 700 zugelassenen Registraren zusammen und bietet Support in den 24 Amtssprachen der EU. Im Rahmen ihres fortgesetzten Engagements für Datensicherheit ist EURid seit 2013 nach den ISO27001-Sicherheitsstandards zertifiziert. EURid wurde zudem bei dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) registriert. EURid verfügt über eine Hauptniederlassung in Brüssel (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechien) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen finden Sie auf: www.eurid.eu.

