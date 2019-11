DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:45 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.095,90 +0,01% +23,15% Euro-Stoxx-50 3.698,63 -0,02% +23,23% Stoxx-50 3.345,63 -0,06% +21,22% DAX 13.197,47 -0,25% +24,99% FTSE 7.324,29 -0,37% +9,26% CAC 5.911,05 +0,07% +24,95% Nikkei-225 23.141,55 -0,76% +15,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,63 +30

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,69 57,12 +1,0% 0,57 +19,2% Brent/ICE 63,08 62,37 +1,1% 0,71 +14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.468,69 1.463,25 +0,4% +5,44 +14,5% Silber (Spot) 17,06 16,99 +0,4% +0,07 +10,1% Platin (Spot) 877,44 875,51 +0,2% +1,93 +10,2% Kupfer-Future 2,65 2,64 +0,5% +0,01 +0,2%

Die Aussagen der Opec vom Vortag stützen die Ölpreise weiter. Das Ölkartell erwäge eine höhere Nachfrageprognose, sagte ihr Generalsekretär. Zugleich sei eine Senkung der Prognose für den US-Ausstoß im Gespräch. Der nächste Impuls könnte von den wöchentlichen US-Öllagerdaten kommen. Daneben bleibt auch der sichere Hafen Gold gesucht und baut seine Vortagesgewinne noch weiter aus. Die anhaltenden Proteste in Hongkong und die wieder gestiegenen Unsicherheiten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sorgten weiter für Kaufinteresse am Goldmarkt, so ein Teilnehmer.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den Rekordständen zur Wochenmitte zeichnet sich am Donnerstag eine wenig veränderte Eröffnung an der Wall Street ab. Schwache Konjunkturdaten aus China führen den Investoren wieder vor Augen, dass der weiter andauernde Handelsstreit negative Auswirkungen hat. So schwächte sich das Wachstum der Industrie-Produktion im Oktober überraschend stark ab. Aktuell stockten die Verhandlungen, weil China sich beim Kauf von Agrarerzeugnissen aus den USA nicht auf eine bestimmte Summe festlegen wolle, berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch. Auch das Wachstum der japanischen Wirtschaft war im dritten Kalenderquartal schwächer als prognostiziert. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt mit zusätzlichen Strafzöllen gedroht, sollte der Streit nicht bald beigelegt werden. Daneben geht die Berichtssaison weiter. Unter anderem legen Walmart, Viacom und Nvidia ihre Ergebnisse vor. Nach der Schlusglocke am Vortag hatte Cisco Geschäftszahlen veröffentlicht. Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal des Netzwerkausrüsters lagen etwas über den Erwartungen. Jedoch enttäuschte der Ausblick, denn das Unternehmen rechnet in seinem zweiten Quartal mit einem deutlicheren Umsatzrückgang, als Analysten bislang erwartet hatten. Die Titel sind vorbörslich noch nicht aktiv, nach der Schlussglocke am Mittwoch ging es um 5,1 Prozent nach unten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Lufthansa AG und Ufo, PK zur Schlichtung

17:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen stehen am Donnerstagmittag weiter unter leichtem Abgabedruck. Vom Umfeld kommen eher negative Impulse: Aus Japan kamen schwache Wachstumsdaten, während in China schwächere Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht wurden. Impulse für Einzelaktien kommen weiter von der nun langsam endenden Berichtssaison. Tendenziell leicht stützend wirkt, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 0,1 Prozent zulegte. Der neue Daimler-Chef Ola Källenius will mit umfangreichen Kostensenkungen und strategischen Anpassungen zurück in die Erfolgsspur. Alleine bei Mercedes-Benz Cars sollen die Personalkosten in den kommenden drei Jahren um über 1 Milliarde Euro gesenkt werden, kündigte er anlässlich einer Investoren-Konferenz an. Bei der zuletzt schwachen Rendite ist angesichts auch der Aufwendungen für den Umbau kaum Besserung zu erwarten. Die Daimler-Aktie fällt um 3,1 Prozent angesichts der wenig erbaulichen Aussichten. Merck KGaA verlieren 1,5 Prozent. Der Gewinn verfehlte im vergangenen Quartal die Erwartungen knapp. Sowohl den Umsatzausblick als auch den Ausblick für das bereinigte operative Ergebnis hat Merck dagegen nach oben genommen. Für RWE geht es um 3 Prozent nach unten. Und das, obgleich die Geschäftszahlen von Aktienhändlern sowie Analysten allgemein als positiv eingestuft werden. Händler vermuten Gewinnmitnahmen. Henkel geben um 2,1 Prozent nach. Der Persil-Hersteller hat im dritten Quartal weniger verdient, auch der Umsatz entwickelte sich erneut organisch rückläufig. Im MDAX schnellen Qiagen um 9,9 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Bloomberg-Bericht über ein mögliches 8-Milliarden-Dollar-Gebot für Qiagen durch den US-Laborzulieferer Thermo Fisher Scientific.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:42 Mi, 17:33 % YTD EUR/USD 1,0991 -0,15% 1,1006 1,1004 -4,1% EUR/JPY 119,39 -0,29% 119,66 119,70 -5,1% EUR/CHF 1,0870 -0,24% 1,0885 1,0889 -3,4% EUR/GBP 0,8561 -0,04% 0,8572 0,8566 -4,9% USD/JPY 108,63 -0,13% 108,72 108,78 -0,9% GBP/USD 1,2840 -0,10% 1,2840 1,2844 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,0235 -0,08% 7,0215 7,0279 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.588,26 -1,73% 8.660,01 8.729,01 +130,9%

Der Euro proftiert nicht von den überraschend guten Konjunkturdaten aus Deutschland und Europa. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal entgegen den Erwartungen gewachsen. Das BIP legte gegenüber dem Vorquartal preis- und saisonbereinigt um 0,1 Prozent, nachdem es im zweiten Quartal um revidiert 0,2 Prozent gesunken war. Auch das Wirtschaftswachstum im Euroraum im dritten Quartal fiel etwas höher als bisher angenommen. Der Euro bewegt sich dennoch weiter in einer einer engen Spanne um die Marke von 1,10 Dollar seitwärts.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Börsen in Ostasien und Australien ist am Donnerstag keine einheitliche Tendenz auszumachen gewesen. Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten, unter anderem aus China und Japan, dämpften vielerorts die Kauflaune. Das Wachstum der japanischen Wirtschaft war im dritten Kalenderquartal schwächer als erwartet. In China schwächte sich das Wachstum der Industrieproduktion im Oktober überraschend stark ab, was den Anlegern erneut die Folgen des Handelsstreits mit den USA vor Augen führte. Die Streitparteien verhandeln zwar miteinander, eine Einigung ist allerdings immer noch nicht in Sicht. Stützend wirkten in Schanghai Spekulationen auf neue geldpolitische Lockerungen der chinesischen Zentralbank angesichts der mauen Daten. In Hongkong belasteten weiter die Proteste gegen die Regierung. Bei den Einzelwerten machte in vielen Fällen die Berichtssaison die Kurse. So fielen Tencent in Hongkong um 2,5 Prozent, nachdem die Drittquartalszahlen des chinesischen Technologiegiganten die Erwartungen verfehlt hatten. In Tokio ging es mit Mitsubishi UFJ um 1,5 Prozent nach unten. Die japanische Bank hatte im zweiten Geschäftsquartal einen massiven Gewinnrückgang verbucht.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Donnerstag leicht zu. Nach der Spreadrally der vergangenen Woche sprechen die Marktstrategen der DZ Bank von einer Konsolidierung in einigen Bereichen. Eine Trendumkehr scheine in dem aktuell tendenziell eher positiven Umfeld unwahrscheinlich.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Daimler will Personalkosten um 1 Milliarde Euro senken

Der neue Daimler-Chef Ola Källenius will den Konzern mit umfangreichen Kostensenkungen und strategischen Anpassungen zurück in die Erfolgsspur führen. Alleine bei Mercedes-Benz Cars sollen die Personalkosten in den kommenden drei Jahren um über 1 Milliarde Euro gesenkt werden, kündigte der Konzern anlässlich einer Investorenkonferenz an. Konkrete Angaben, wie hoch der Jobabbau ausfallen soll, machte Daimler zunächst nicht. Die Anzahl der Führungskräfte bei Mercedes-Benz soll um 10 Prozent gesenkt werden, wie aus der Präsentation für die Investorenkonferenz hervorgeht. Zudem will Daimler angesichts der sich spürbar abschwächenden Branchenentwicklung im Lkw-Geschäft mit Kostensenkungen die Margenerosion in Grenzen halten.

Wirecard kooperiert mit chinesischem Zahlungsanbieter Yeepay

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat eine Partnerschaft in China abgeschlossen. Wie das DAX-Konzern mitteilte, geht er eine Kooperation mit Yeepay ein, einem auf die Reisebranche spezialisierten Zahlungsdienstleister.

Thermo Fisher prüft Übernahmeofferte für Qiagen - Agentur

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 14, 2019 06:49 ET (11:49 GMT)

Der Laborausrüster Thermo Fisher prüft laut einem Agenturbericht ein Übernahmeangebot für Qiagen. Die Thermo Fisher Scientific Inc sei wegen eines möglichen Deals an den niederländischen Biotechnologiekonzern herangetreten, sagten informierte Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die in New York und Frankfurt börsennotierte Qiagen NV hatte zum Schlusskurs am Mittwoch einen Marktwert von rund 6,7 Milliarden Euro.

AMS kauft außerhalb des Angebots bislang keine Osram-Aktien

Anders als bei seinem ersten Osram-Übernahmeangebot im Sommer erwirbt der österreichische Sensor- und Chiphersteller AMS im Zuge der zweiten Offerte bislang keine Aktien des Lichtkonzerns. Dies ist der ersten Wasserstandsmeldung zu entnehmen, die eine Woche nach dem Start des Angebotes am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Deutsche Beteiligungs AG steigert Gewinn und erhöht Dividende

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 mehr verdient als erwartet. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten: Der Hauptversammlung will das Management eine Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie vorschlagen, 5 Cent mehr als im Vorjahr. Damit steigt die Gewinnbeteiligung der Aktionäre das dritte Jahr in Folge.

Indus kann Schwäche der Fahrzeugtechnik teils ausgleichen

Starkes profitables Wachstum bei den Portfoliounternehmen im Segment Bau und Infrastruktur hat der Beteiligungsgesellschaft Indus Holding geholfen, die anhaltende Schwäche der Fahrzeugtechnik teilweise auszugleichen. Dennoch ging das operative Ergebnis (EBIT) vor Wertminderungen bei 3 Prozent Umsatzwachstum um rund 11 Prozent auf 103,1 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Der zuletzt zwei Mal gesenkte EBIT-Zielkorridor für das Gesamtjahr - 129 bis 135 Millionen Euro - bleibt damit erreichbar.

Adler steigert Nettomieteinahmen und verdient operativ mehr

Die Adler Real Estate AG hat in den ersten neun Monaten ihre Nettomieteinnahmen gesteigert und von operativen Verbesserungen des Property- und Facility Managements profitiert. Die Nettomieteinnahmen wuchsen um 8,3 Prozent auf 187,7 Millionen Euro, während das EBIT von 352,8 auf 430,6 Millionen Euro anstieg.

Hapag-Lloyd nach gutem Quartal zuversichtlicher für Gesamtjahr

Die Reederei Hapag-Lloyd hat auch im dritten Quartal von besseren Frachtraten profitiert und ist nun zuversichtlich, im Gesamtjahr das obere Ende ihrer Gewinnprognosespanne zu erreichen.

Singulus rechnet mit China-Aufträgen noch in diesem Jahr

Nach einem schwachen dritten Quartal mit rückläufigem Neugeschäft und Umsatzeinbußen steht Singulus Technologies kurz vor einem Großauftrag in China.

Bauer AG durch Fernost-Geschäft belastet - Prognose bestätigt

Die Bauer AG hat aufgrund eines schwächeren Fernost-Geschäfts einen Umsatzrückgang und Gewinnrückgang in den ersten neun Monaten verzeichnet und die im September gekürzte Prognose bestätigt.

CTS-Eventim-Hauptaktionärin schließt Aktienplatzierung ab

Die Hauptaktionärin von CTS Eventim will ihre Beteiligung über die nun abgeschlossene Platzierung hinaus nicht weiter reduzieren. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die KPS Stiftung die Platzierung von 4,2 Millionen Aktien bei institutionellen Aktionären abgeschlossen. Das entspricht 4,375 Prozent der Stimmrechte.

Demire steigert Mieterträge und bestätigt angehobene Prognose

Die Immobiliengesellschaft Demire hat ihre Mieteinnahmen in den ersten neun Monaten deutlich gesteigert und die bereits angehobene Prognose bestätigt. Die Mieterträge erhöhten sich in dem Berichtszeitraum auf 60,1 (Vorjahr: 55,1) Millionen Euro.

Aumann verdient im dritten Quartal deutlich weniger

Die Aumann AG hat die Investitionszurückhaltung in der Automobilindustrie auch im dritten Quartal zu spüren bekommen. Der Umsatz ging zurück, unter dem Strich verdiente Aumann deutlich weniger als im Vorjahr.

Bastei Lübbe AG vor Weihnachtsgeschäft unter Druck

Die Bastei Lübbe AG hat eine planmäßige Entwicklung des ersten Halbjahres für das Geschäftsjahr 2019/20 verzeichnet und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Publikumsverlag betonte, dass das Weihnachtsgeschäft und damit die nächsten Wochen entscheidend seien für das Geschäftsjahr.

MLP verdient weniger und setzt auf starkes Schlussquartal

Der Finanzdienstleister MLP hat im dritten Quartal wegen höherer Aufwendungen und eines Basiseffekts weniger verdient. Mit Blick auf die Jahresprognose ist MLP aber zuversichtlich und setzt dabei auf ein starkes viertes Quartal mit geringeren Aufwendungen.

Cancom sieht sich nach starkem Quartal auf Kurs

Der IT-Dienstleister Cancom hat im dritten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.

Biotest rutscht durch Expansionsprojekt in die Verlustzone

Der Anbieter von Plasmaproteinen Biotest hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert, begünstigt durch eine positive Entwicklung im Bereich Therapie. Die Umsatzerlöse nahmen leicht um 1,8 Prozent auf 294,9 Millionen Euro zu. Ursachen hierfür seien der verstärkte Verkauf ausgewählter Plasmaprodukte in Absatzmärkten sowie gestiegene Verkaufsmengen im Segment Therapie.

Centrotec wächst und warnt vor Kaufzurückhaltung bei Heizungen

Unterstützt von der anhaltend guten Baukonjuktur ist die Centrotec Sustainable AG im dritten Quartal deutlich profitabel gewachsen. Der operative Gewinn (EBIT) verbesserte sich um gut ein Fünftel auf 14 Millionen Euro, wie der Spezialist für energieeffiziente Klima- und Gebäudetechnik mitteilte. Umgesetzt wurden 171,4 Millionen Euro, gut 6 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Zooplus zurück in den schwarzen Zahlen - Progose hat Bestand

Die Zooplus AG hat es in den ersten neun Monaten operativ zurück in die Gewinnzone geschafft. Zudem erzielte sie nach eigenen Angaben trotz weiterer Investitionen in den Ausbau des Geschäfts einen positiven freien Cashflow. Die Mitte Oktober genannten Umsatz- und Kundenzahlen bekräftigte der Online-Händler für Heimtierprodukte, ebenso die Prognose für das Gesamtjahr.

Modekonzern Burberry mit unerwartet guten Zahlen

Der britische Modekonzern Burberry hat seinen Vorsteuergewinn in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 deutlicher als erwartet verbessert. Auch das Wachstum fiel stärker aus als von Analysten geschätzt. Allerdings machten sich die aktuellen Proteste in Hongkong erheblich bemerkbar, in der chinesischen Metropole blieben Konsumenten und Touristen aus Angst vor Ausschreitungen der seit Montane demonstrierenden Bevölkerung den Boutiquen fern.

Electricite de France steigert Umsatz und bestätigt Jahresprognose

Electricite de France (EDF) hat in den ersten neun Monaten den Umsatz gesteigert und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Umsatz des staatlich kontrollierten Energieversorgers betrug 50,94 Milliarden Euro und wuchs damit organisch um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Zurich gibt neue Finanzziele bekannt

Die Zurich Insurance Group AG hat neue Finanzziele für die kommenden drei Jahre festgelegt. Der Schweizer Versicherungskonzern geht davon aus, dass er für den Zeitraum von 2020 bis 2022 eine Rendite nach Steuern auf den sogenannten Business Operating Profit von über 14 Prozent erzielen will. Diese Zahl solle mit der Zeit steigen. Zurich will das Retail-Angebot und ihre Kundenbasis erweitern und ihr kommerzielles Portfolio verbessern.

Raiffeisen-Bank-Ergebnis wird von Wertminderungen belastet

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im dritten Quartal 2019 unter einem geringeren Handelsergebnis und Wertminderungen gelitten. Die Ertragsseite der Österreicher zeigte sich dagegen relativ robust. An dem Ausblick für das Gesamtjahr sowie dem Mittelfristausblick bis 2021 hält die Bank unverändert fest.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2019 06:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.