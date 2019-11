Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) - NordLocker sichert Dateien, die auf dem Computer eines Benutzers oder in der Cloud gespeichert sindNordVPN (https://nordvpn.com/) der weltweit fortschrittlichste VPN-Dienstleister, hat offiziell sein neuestes Cybersicherheitsprodukt NordLocker (https://nordlocker.com/) auf den Markt gebracht. Das neue Tool sichert alle Arten von Dateien, die auf dem Computer eines Benutzers oder in der Cloud gespeichert sind, mit einer End-to-End-Verschlüsselung."Unsere Mission ist es, die Praxisnähe mit den höchsten Verschlüsselungsstandards zu kombinieren. NordLocker ist kein Cloud-Speicher. Betrachten Sie es als Middleware, die Ihren Daten eine Sicherheitsschicht hinzufügt. Es speichert Ihre Dateien nie irgendwo. Stattdessen können Sie sie ganz einfach sicher aufbewahren, wo Sie es gewohnt sind", sagt Ruby Gonzalez, Head of Communications bei NordVPN.NordLocker ist sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für den Umgang mit arbeitsbezogenen Daten geeignet. Mit NordLocker sehen andere auf Ihrem Computer sichere, ordnerartige "Schließfächer", die Ihre verschlüsselten Dateien enthalten und nur mit Ihrem Master-Passwort zugänglich sind. Das Tool ist besonders praktisch für den Schutz Ihrer sensibelsten Daten, einschließlich Finanzen, IDs, Arbeitsdateien oder anderer vertraulicher Informationen.Das Kryptosystem von NordLocker verwendet die fortschrittlichsten Verschlüsselungsverfahren und Prinzipien, darunter Argon2, AES256, ECC (mit XChaCha20, EdDSA und Poly1305) und andere Schöpfungen der modernen Kryptographie. NordLocker läuft sowohl unter Windows als auch unter MacOS und unterstützt Dokumente jeder Art und Größe.Die benutzerfreundliche App bietet eine sichere Möglichkeit, Ihre Dateien vertraulich mit anderen zu teilen. Verschlüsseln Sie sie einfach zuerst und senden Sie sie dann über E-Mail, Messaging-Anwendungen oder Dateitransferdienste, laden Sie sie in die Cloud hoch oder verwenden Sie eine andere Methode. Die Daten bleiben geschützt und können nicht geknackt werden, bis Sie jemandem Zugang zu ihnen geben."Fast alle Dateien enthalten Teile vertraulicher Informationen. Sie wollen sicher nicht, dass Ihre Daten in die falschen Hände geraten und auf bösartige Weise missbraucht werden. Und das macht Ihre Dateien schützenswert", sagt Ruby Gonzalez von NordVPN.Eine kostenlose Version von NordLocker bietet Benutzern 5 GB verschlüsselte Daten. Premium-Nutzer können unbegrenzte Datenmengen verschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter nordlocker.com (https://nordlocker.com/).NordVPN entwickelt sich zu einer umfassenden Cybersicherheitslösung. In diesem Jahr kündigte das Unternehmen zwei weitere Cybersicherheitsprodukte an - die Business VPN-Lösung NordVPN Teams (https://nordvpnteams.com/) und den Passwortmanager NordPass (https://nordpass.com/).ÜBER NORDVPNNordVPN ist der weltweit fortschrittlichste VPN-Dienstleister, der von über 12 Millionen Internetnutzern weltweit genutzt wird. NordVPN bietet doppelte VPN-Verschlüsselung, Malware-Blockierung und Onion Over VPN. Das Produkt ist sehr benutzerfreundlich, bietet einen der besten Preise auf dem Markt, hat über 5.000 Server in 60 Ländern weltweit und ist P2P-fähig. Eines der Hauptmerkmale von NordVPN ist die Zero-Log-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter: nordvpn.com (https://nordvpn.com/).Kontakt:Pressekontakt:Laura TyrellNordVPNHead of Public Relationslaura@nordvpnmedia.com+44 (0)207-193-5406Original-Content von: NordVPN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100070910/100836669