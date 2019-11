Der Kaufkraftverlust soll unter anderem durch eine Stärkung der AHV, sinkende Krankenkassenprämien und Lohnerhöhungen abgefedert werden.Bern - Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) will mit einem 10-Punkte-Massnahmenpaket die soziale Sicherheit stärken. Der Kaufkraftverlust soll unter anderem durch eine Stärkung der AHV, sinkende Krankenkassenprämien und Lohnerhöhungen abgefedert werden. Die Schweiz habe ein Kaufkraftproblem, sagte SGB-Chefökonom Daniel Lampart am Donnerstag an der Medienkonferenz in Bern.

