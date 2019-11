Münster (ots) - Die Terres'Agentur http://www.terresagentur.de/ Münster hat zum vierten Mal in Folge den Deutschen Agrar-Marketing-Preis gewonnen und damit Zeichen im Agrarmarketing gesetzt. Die Münsteraner Agentur überzeugte die Jury dieses Mal mit einer crossmedialen Imagekampagne für deutsches Kalbfleisch, die im Auftrag der Josef Brüninghoff GmbH & Co. KG in Bocholt erstellt wurde.Die Kampagne beinhaltete die Gestaltung einer Website ebenso wie die Produktion eines Imagefilms, vier Kochvideos mit Sternekoch Jürgen Köpp und Rezeptheften für den POS. Darüber hinaus wurde die Kampagne auch aktiv über YouTube und Facebook vermarktet. Die Preisverleihung fand während einer Galaveranstaltung auf der internationalen Branchenleitmesse für Landtechnik, der Agritechnica, in Hannover statt."Wir freuen uns sehr, dass wir die Fachjury mit der Idee und Umsetzung unserer Kampagne überzeugen konnten. Besonders gewürdigt wurde der crossmediale Ansatz und die Kundennähe der Kampagne", kommentiert Michael Oestreich, Geschäftsführer der Terres'Agentur, den erneuten Erfolg bei diesem renommierten Marketingwettbewerb der Agrarbranche. Tobias Brüninghoff, geschäftsführender Gesellschafter des Kalbfleischproduzenten, lobte die Kreativität der Terres'Agentur und die ganzheitliche Herangehensweise bei der Realisierung sowie die Zielgenauigkeit der Kampagne. "Es war eine engagierte Zusammenarbeit bei dieser komplexen Marketingaktion und die Preisverleihung bestätigt unseren mutigen Schritt für diese Imagekampagne.""Die erneute Auszeichnung zeigt, dass die Terres'Agentur im Bereich des Agrarmarketings viel Know-how und Kreativität für Ihre Kunden entwickelt. Vier Mal hintereinander diesen renommierten Preis zu gewinnen und zusätzlich noch mehrmals auf der Shortlist zu erscheinen, ist schon etwas Besonderes und zeigt unsere Stärke," formuliert Bernd Homann, ebenfalls Geschäftsführer der Terres'Agentur.Mit dem Deutschen Agrar-Marketing-Preis zeichnen die Verbindungsstelle Landwirtschaft-Industrie e.V. und der Landwirtschaftsverlag Münster im Zwei-Jahres-Rhythmus besonders kreative und überzeugende Werbekampagnen im Agribusiness aus. Dadurch sollen der Agrarwerbung Impulse für mehr Ideenvielfalt und Kreativität gegeben werden. Mit einer weiteren Kampagne - für die Leckmasse Piglyx der Crystalyx GmbH, einer Beteiligungsgesellschaft der AGRAVIS Raiffeisen AG https://www.agravis.de/de/, - hatte es die Agentur zudem auf die Shortlist für den Agrar-Marketing-Preis 2019 geschafft.Pressekontakt:Bernd HomannAGRAVIS Raiffeisen AGKommunikationIndustrieweg 11048155 MünsterTel.: 02 51/6 82-20 50Fax: 02 51/6 82-20 48E-Mail: bernd.homann@agravis.dewww.agravis.deOriginal-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104520/4439957