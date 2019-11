PVA TePla hat in den ersten neun Monaten ein Umsatzwachstum um 39 Prozent auf 96,2 Mio. Euro erzielt und das EBIT um 36 Prozent auf 9,0 Mio. Euro gesteigert, gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von 9,4 Prozent. Damit profitiert das Unternehmen weiterhin von der exzellenten Auftragslage. Diese erfreuliche Dynamik hat sich grundsätzlich auch zwischen Juli und September fortgesetzt, was allerdings in den Quartalszahlen durch zwei Sondereffekte überdeckt wurde: Zum einen hat eine planmäßige Lieferpause ...

