Die landwirtschaftliche Erzeugung ist voriges Jahr sowohl in der EU als auch in Österreich angestiegen. In der Alpenrepublik gab es ein Plus von 1,2 Prozent gegenüber 2017, die Erzeugung erreichte damit einen Wert von 7,4 Mrd. Euro. In der EU stieg die Erzeugung um 0,6 Prozent an und erreichte einen Wert von 434,3 Mrd. Euro. Das berichtete die EU-Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag. Ads_BA_AD('CAD2'); ...

Den vollständigen Artikel lesen ...