München (ots) - Am kommenden Sonntag überträgt Das Erste von 13:30 bis 14:30 Uhr die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag. Daniel Pokraka, Fernsehkorrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, kommentiert die Feierstunde live aus der Sprecherkabine des Plenarsaals im Deutschen Bundestag.



Die Gedenkstunde, die jährlich vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - traditionell unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten - veranstaltet wird, steht in diesem Jahr im Zeichen der deutsch-polnischen Versöhnung. Die Gedenkrede hält Dr. Rafal Dutkiewicz, Stadtpräsident von Breslau a. D. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht das Totengedenken.



Die musikalische Gestaltung übernehmen der Landesjugendchor Brandenburg in Kooperation mit dem Kammerchor Adoramus aus Slubice unter Leitung von Claudia Jenning und das Bläsernonett des Musikkorps der Bundeswehr Siegburg unter Leitung von Oberstabsfeldwebel Matthias Reißner.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Pressekontakt:



ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,

E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4440053