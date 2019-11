Die neue Swisscom Box vereint klassisches Fernsehen mit Streaming in einer neuen Oberfläche und ermöglicht auch die Steuerung von Smart Home Geräten.Zürich - Die neue Swisscom Box vereint klassisches Fernsehen mit Streaming in einer neuen Oberfläche, kann über einen integrierten Voice Assistant gesteuert werden - und ermöglicht so auch die Steuerung von Smart Home Geräten. Denn mit der ebenfalls neuen Internet Box 3 und dem neuen, ultraschnellen WLAN-Standard Wifi6 wird das Heim herstellerübergreifend ganz bequem vernetzt.

