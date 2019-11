Wien (www.fondscheck.de) - Investec Asset Management (AM) ernennt John Cappetta zum "Head of Private Banking, Asia Advisor", so die Experten von "FONDS professionell".Cappetta, der in Singapur ansässig sein werde, sei damit ab sofort für die Leitung der Vertriebsaktivitäten im Bereich Private Banking in der Region zuständig, wie der Asset Manager mit Doppel-Sitz im südafrikanischen Sandton und in London mitteile. Cappetta verfüge über 28 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen. Er wechsele von Julius Bär zu Investec AM. Zuvor sei er in verschiedenen leitenden Positionen bei Merrill Lynch, George Van & Company und Safra Asset Management tätig gewesen. ...

