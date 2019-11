=== *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 07:00 LU/Stabilus SA, Jahresergebnis, Luxemburg 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 3Q, Kopenhagen 10:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ao HV, Frankfurt 10:00 EU/Zweites Treffen des Vermittlungsausschusses zum EU- Haushalt 2020 sowie Treffen der Haushaltsminister, Brüssel 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/FDP, Linke und Grüne, PK zur Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses; ab 11:30 PK von Union und SPD, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz September 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Kongos Präsident Tshisekedi, gemeinsame PK nach Treffen, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: 5,0 zuvor: 4,0 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,0% zuvor: 77,5% *** 16:00 US/Lagerbestände September PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 DE/Bündnis 90/Die Grünen, Bundesdelegiertenkonferenz (bis 17.11.), Bielefeld *** - DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung, ca 14:30 PG zu Details der Investitions- und Finanzplanung sowie Auswirkungen auf einzelne Standorte, Wolfsburg - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (DBRS), Spanien (Moody's), Finnland (DBRS), Irland (Fitch), Island (S&P), Niederlande (S&P), Zypern (DBRS) ===

