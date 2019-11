Wien (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2019 läuft nicht schlecht für die Fondsgesellschaften in Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Vor allem offene Immobilienportfolios seien bei Privatanlegern beliebt, aber auch Wertpapierprodukte würden gut laufen.Die in Deutschland aktiven Asset Manager hätten im dritten Quartal viel frisches Geld einwerben können: Mit Publikumsfonds seien es in Summe 7,8 Milliarden Euro gewesen, mit Spezialfonds für institutionelle Anleger sogar 21,3 Milliarden Euro. Absatzspitzenreiter bei Retail-Portfolios sei Universal-Investment gewesen, wie die aktuelle Absatzstatistik des deutschen Fondsverbands BVI zeige. Die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) habe etwas über zwei Milliarden Euro eingesammelt - unter anderem weil Produkte von anderen KVGen auf sie übertragen worden seien. ...

