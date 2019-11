In Kooperation mit der A.M.M. GmbH in Potsdam und der Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg bietet der BTGA seinen Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit, Mitarbeiter zum "Bauleitenden Obermonteur BTGA" schulen und zertifizieren zu lassen. Das Zertifikat und das Emblem "Bauleitender Obermonteur BTGA" stellen ein zusätzliches Qualitätsmerkmal dar. Sie bieten einem Auftraggeber die Sicherheit, dass die Monteure fachlich qualifiziert sind, um die besonderen Anforderungen des Services im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung zu erfüllen.

Das Schulungskonzept zum "Bauleitenden Obermonteur BTGA" besteht aus 13 Modulen:

- Modul 1: Baustellenvorbereitung

- Modul 2: Baustellenmanagement

- Modul 3: Arbeitssicherheit

- Modul

