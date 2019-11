Vaduz (ots) - Aktuelle Ereignisse, aber auch langfristige Entwicklungen erfordern eine ständige Auseinandersetzung mit Sicherheitsfragen. Der Sicherheitsverbund mit seinen über 1000 ehrenamtlich tätigen Rettungs- und Hilfskräften nimmt sich unter der Leitung der zuständigen Landes- und Gemeindebehörden täglich dieser umfassenden Herausforderung an.



Hierzu zählt auch, sich den Auswirkungen von Krisen auf die Psyche und damit auf das Verhalten einer Gesellschaft bewusst zu werden. Der richtige Umgang mit den Wechselwirkungen Psyche - Mensch - Gesellschaft ist ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Bewältigung von ausserordentlichen Lagen. Barbara Juen, Psychologin und fachliche Leiterin der Psychosozialen Dienste beim Österreichischen Roten Kreuz, referierte in einem Impulsreferat über die relevanten Aspekte der menschlichen Psyche, die es in Krisensituationen zu berücksichtigen gilt.



Innenministerin Dominique Hasler nahm das diesjährige Jahrestreffen der Sicherheitsverantwortlichen von Land und Gemeinden zum Anlass, sich im Namen des Landes bei den Rettungs- und Hilfsorganisationen für den in diesem Jahr geleisteten Einsatz zu bedanken und die erbrachten Leistungen zu würdigen.



