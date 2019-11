Bislang lag die Vergabe von .org-Domains in der Hand der gemeinnützigen Internet Society. Die hat dieses Privileg jetzt an eine Private-Equity-Firma verkauft. Der Deal folgt auf eine Entscheidung der ICANN, wonach es zukünftig kein Preislimit mehr für .org-Domains gibt. Bislang wurden .org-Domains von der gemeinnützigen Public Interest Registry vergeben. Die wiederum gehörte der ebenfalls gemeinnützigen Internet Society, die sich gemäß Eigenbeschreibung der "offenen Entwicklung, Evolution und Nutzung des Internets zum Nutzen aller Menschen auf der Welt" verschrieben hat. Dafür hat die Organisation in Zukunft wohl etwas mehr Geld zur Verfügung, denn sie hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...