NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gilt neuerdings als kanzlerfähig - und als Freund der Wirtschaft. Unternehmer schätzen seine ausgleichende Art. Aber sie zweifeln am Willen und an der Reformfreude.

Die Sache mit dem Airbus ist Armin Laschet wichtig. Also fragt er gleich noch ein zweites Mal bei Lufthansa-Chef Carsten Spohr nach: Ob denn die Maschine mit dem Namen "Nordrhein-Westfalen" ein Airbus sei, ein europäisches Fabrikat also? Das würde Karlspreis-Direktoriumsmitglied Laschet sehr gefallen. Nein, Spohr schüttelt in der VIP-Lounge des Düsseldorfer Flughafens den Kopf. Die NRW sei eine Boeing.

Er habe aber einen wunderbaren Airbus A380, Spitzenmodell der Flotte, der auf den Namen "Deutschland" getauft sei. "Ach, Deutschland", sagt Laschet und wischt den Gedanken daran mit der Hand weg, als wäre er abstrus. "Wir sind hier doch in Nordrhein-Westfalen." Dann schreitet er mit Spohr hinaus auf das Rollfeld und tauft eine weitere Maschine: auf den Namen "Aachen". Immerhin ist das ein Airbus A321neo.

Bis auf die NRW-Boeing ist es ein Termin ganz nach Laschets Geschmack. Nicht, weil es nun 61 Maschinen der Lufthansa mit einem Städtenamen aus NRW gibt. Auch nicht, weil Aachen Laschets Heimatstadt ist. Wichtiger ist dem Ministerpräsidenten, dass der Flieger, den er da soeben in Betrieb genommen hat, so etwas wie der stahlgewordene Anspruch seiner Landesregierung ist: Klimawandel und Greta hin oder her, das Fliegen wird nicht so schnell verschwinden, glaubt Laschet. Nur umweltfreundlicher müsse es werden - so wie der neue Jet, der 20 Prozent weniger Sprit verbraucht als ältere Modelle. Oder wie die Produktion von Kohle oder Stahl, die nicht von heute auf morgen aus NRW wegzudenken sei, aber sauberer und nachhaltiger werden müsse.

Jedes Stahlwerk in Nordrhein-Westfalen sei ein Beitrag zum Klimaschutz, ruft Laschet neuerdings bei Veranstaltungen gern ins Publikum - weil in den meisten Produktionsstätten in anderen Teilen der Welt die Ökobilanz schlechter sei. So argumentiert er auch auf dem Flughafen. "Always happy landings!", ruft Laschet noch. Und rückt für die Fotografen seine passend gewählte grüne Krawatte zurecht.

Etwas mehr als zwei Jahre ist er jetzt im Amt. Weil er gemeinsam mit der FDP sein 18-Millionen-Land weitgehend pannenfrei regiert, weil seine persönlichen Beliebtheitswerte stark gestiegen sind und gleichzeitig die Bundes-CDU mit ihrem Spitzenpersonal hadert, gilt der 58-Jährige neuerdings als Mann, auf den man auch jenseits von NRW achten muss. Neben Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, ihrem Herausforderer Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn und CSU-Chef Markus Söder hat auch er Chancen, nach Angela Merkel ins Kanzleramt einzuziehen. Wichtigste und zugleich schwierigste Voraussetzung dafür: Machtwillen zeigen, ohne allzu illoyal gegenüber den beiden amtierenden Chefinnen von Regierung und Partei zu wirken. Laschet löst das Problem, indem er viel über Außenpolitik spricht und so zeigt, welche Bühne ihm wirklich liegt. Beim 90. Betriebsjubiläum von BP in Gelsenkirchen erzählt er, dass er gern die Regierungschefs der Benelux-Länder trifft - als spiele er in deren Liga mit. Er tritt bei einer Afrika-Konferenz "Global Perspectives" als Hauptredner auf und referiert vor Bundeswehr-Experten über Sicherheitspolitik. Frage auf einer Autofahrt quer durchs Ruhrgebiet: Kann jemand Kanzler werden, der dafür wirbt, dass Deutschland international mehr Verantwortung übernimmt? "Ob es bei Wahlen hilft, weiß ich nicht", sagt er, "aber richtig wäre es."

Wer ihn beobachtet, gewinnt den Eindruck, dass Laschet selbst gelegentlich über sein Momentum staunt - schließlich hat der studierte Jurist, ehemalige Chefredakteur einer Kirchenzeitung und frühere nordrhein-westfälische Integrationsminister in seiner Laufbahn auch etliche Niederlagen erlebt. Gleichzeitig wirkt er entschlossen, seine Chancen zu nutzen. Er sei ein "Witterungspolitiker", sagte die einstige grüne Schulministerin Sylvia Löhrmann mal über ihn. Seit einigen Wochen hat Laschet Witterung in Richtung Berlin aufgenommen. Klar ist, dass für ihn als ehemaligen Sozialpolitiker und Vertreter des liberalen Flügels die Zustimmung aus der Wirtschaft besonders wichtig ist. Deshalb tourt er durchs Land, eröffnet, gratuliert und begrüßt - und freut sich, wenn der Digitalgipfel des Bundes wie Ende Oktober in Dortmund stattfindet.

Die Wirtschaftsvertreter honorieren, dass er Reformen anpackt oder zumindest fleißig Anliegen einsammelt. Möglich wurde das durch mutige Personalpolitik: Staatskanzleichef Nathanael ...

