Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Die größte europäische Veranstaltung für SAFe-Profis stellt Business-Agility-Initiativen für die Ausrichtung des gesamten Unternehmens auf Strategie und Ausführung in den MittelpunktScaled Agile, Inc., der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility, gab heute bekannt, dass die Anmeldung für den 2020 European SAFe® Summit, der vom 8. bis zum 12. Juni im World Forum in Den Haag (Niederlande) stattfinden wird, ab sofort eröffnet ist. Die mehrtägige Veranstaltung ist das größte europäische Treffen, bei dem ausschließlich das Scaled Agile Framework® (SAFe) und seine Communities of Practice (CoP) im Mittelpunkt stehen werden.Der dritte jährliche European SAFe Summit ist eine große Dachveranstaltung, die all denjenigen offen steht, die sich mit SAFe beschäftigen - technische und kaufmännische Teams, Ausbilder und Coaches, Geschäftsführer und Scaled Agile-Partner. Die Veranstaltung umfasst einen Partner-Tag, eine zweitägige Hauptkonferenz mit regional ausgerichteten Inhalten und Moderatoren und Workshops nach der Konferenz.Die Teilnehmer werden Gelegenheiten haben, Fähigkeiten aufzubauen, Wissen auszutauschen, sich zu vernetzen und Kontakte mit Vordenkern und Meinungsbildnern zu knüpfen. Es sind sieben Präsentationen von Kundengeschichten geplant, die es den Teilnehmern ermöglichen werden, aus erster Hand zu erfahren, wie Unternehmen, die SAFe nutzen, Kundenwert effektiver liefern und Geschäftsergebnisse verbessern."Die Beschleunigung der Implementierung von SAFe rund um den Globus treibt die Entwicklung und das Wachstum dieser Konferenz weiter voran", so Dean Leffingwell, Urheber von SAFe und Vorsitzender von Scaled Agile, Inc. "Dieses Jahr freuen wir uns, uns darauf zu konzentrieren, wie Organisationen SAFe 5.0 anwenden können, um Business-Agility-Initiativen zu unternehmen, die ihnen helfen werden, erfolgreiche organisatorische Veränderungen voranzutreiben, sich schnell an schnelllebige Märkte anzupassen und durch Schaffung eines modernen Arbeitsplatzes mit Schwerpunkt auf der Lieferung von Kundenwert Mitarbeiter zu motivieren und zu halten."Der 2019 European SAFe Summit besteht aus drei Hauptveranstaltungen:9. Juni, Partner-TagDiese eintägige Veranstaltung nur für Partner von Scaled Agile ist der Erfolgssteigerung bei Support und Bereitstellung von SAFe-Produkten und -Dienstleistungen gewidmet. Auf der Agenda stehen neue, dynamische Inhalte, die dafür entworfen wurden, Partnern zu helfen, ihr SAFe-Unternehmen erfolgreich voranzutreiben.10. - 11. Juni, HauptkonferenzDie zweitägige Hauptkonferenz wird branchenführende Keynotes, technische Sitzungen, Kunden-Erfolgsgeschichten, Lightning Talks und zahlreiche Gelegenheiten zur Vernetzung beinhalten. Acht Tracks decken ab:- Lean Portfolio Management- Geschäftliche und organisatorische Agilität- Lieferung von Unternehmenslösungen- Agile Produktlieferung- Team-Agilität und technische Agilität- Führung und die Kultur des kontinuierlichen Lernens- SAFe angewendet- SAFe-Kundengeschichten 12. Juni, Workshops nach der KonferenzHalbtägige Workshops nach der Konferenz werden ein tiefgehendes, von Experten geleitetes Training für Teilnehmer bieten, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten und die ihre Kenntnisse und ihr Verständnis von einigen der kritischsten Herausforderungen und Gelegenheiten in Bezug auf die SAFe-Ausübung verbessern möchten. Zu den Themen gehören:- Lieferung von Unternehmenslösungen: Aufbau wirklich großer Systememit SAFe- Einführung ins Lean Portfolio Management- DevOps erleben- Lean-Agile Führung- Einführung in agiles Produkt- und Lösungsmanagement- Beschleunigen Sie Ihre Business Agility Für Teilnehmer, die Beratung, Training oder Plattform-Lösungen suchen, werden Partner von Scaled Agile während der Hauptkonferenz ausstellen, was den Veranstaltungsort zum einzigen in Europa macht, wo ein ausschließlich an SAFe interessiertes Publikum mit auf SAFe spezialisierten Käufern in Kontakt treten kann.Die Anmeldung kann ab sofort unter europe.safesummit.com erfolgen.Informationen zu Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility. Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility. Scaled Agile hilft Unternehmen dabei, Agilität in ihre Unternehmenskultur einzubauen, damit sie Kundenwert schnell identifizieren und liefern, von sich bietenden Gelegenheiten profitieren und die Geschäftsergebnisse verbessern können. Dies geschieht durch Training und Zertifizierung, ein weltweites Partnernetzwerk und eine stetig wachsende Community aus über 500.000 geschulten Fachkräften. Scaled Agile ist ein aktives Mitglied der philanthropischen und gemeinnützigen Wirtschaftsbewegung Pledge 1%.