Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von K+S von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen sei im Düngemittel-Geschäft im rauen Fahrwasser, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da er für 2020/21 aber mit teils sehr deutlich steigenden und damit den Düngemittelverbrauch treibenden Aussaatflächen etwa in den USA und in Brasilien rechne, erachte er die K+S-Aktie weiterhin für kaufenswert./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 15:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 15:54 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KSAG888

AXC0303 2019-11-14/17:01