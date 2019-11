Die Schweizer Großbank UBS hat DWS von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 37 Euro angehoben. Das starke Gewinnpotenzial sei in den Papieren des Vermögensverwalters noch nicht angemessen eingepreist, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000DWS1007

AXC0309 2019-11-14/17:20