Phoenix (ots/PRNewswire) - Globales Programm für Geschäfts- und Technologiepartner erweitert die Leistungsfähigkeit der AMPLIFY-PlattformAxway (Euronext: AXW.PA), ein führender Anbieter von hybrider Integration, kündigte heute ein verbessertes Ökosystem für seine Geschäfts- und Technologiepartner (https://www.axway.com/en/partners/become-partner?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr) an. Das erweiterte Partnerprogramm macht Innovationen über den AMPLIFY Marketplace von Axway einfacher, indem das Mitgestalten, das Co-Selling und gemeinsame Markteinführungen leichter erfolgen können."Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit Axway, seinen Produkten und der AMPLIFY-Plattform so einfach wie möglich zu gestalten", sagte Vince Padua, Chief Technology & Innovation Officer von Axway. "Das Technology Alliance Program (https://www.axway.com/en/partners/technology-alliance-program?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr) ermöglicht Axway und unseren Partnern einen einfachen Zugang zum Axway AMPLIFY Marketplace. Auf diese Weise können gemeinsam entwickelte Lösungen schneller und effizienter auf den Markt gebracht werden."Der AMPLIFY Marketplace (https://marketplace.axway.com/home?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr) vereint Axway-Kunden, Entwickler und Partner in einem dynamischen One-Stop-Shop für Apps, Konnektoren, APIs, Skripte und Tools, Vorlagen, Module, Richtlinien und Services, um Lösungen zu verbessern und die Markteinführung zu beschleunigen."Das kontinuierliche Engagement von Axway für Innovationen im Bereich des Full Lifecycle-API-Managements und der Sicherheit trägt dazu bei, unsere Partnerschaft und Markteinführungsstrategie zu festigen", sagte Bernard Harguindeguy, CTO und GM Intelligence bei PingIdentity. (https://www.pingidentity.com/en.html) "Wir sind Partner der Advanced Technology Alliance im Axway-Programm - unsere PingIntelligence für die KI-Engine der APIs ist in die AMPLIFY-Plattform von Axway integriert - und wir sind auf dem AMPLIFY Marketplace gelistet. Die gemeinsame Lösung ermöglicht es beiderseitigen Kunden, ihre Sicherheits- und digitalen Transformationsinitiativen zu verbessern."Als Teil des neuen Programms werden die bestehenden und zukünftigen Partner von Axway im Verlauf der Partnerschaft immer größere Vorteile haben, je nach Level. Die Zuordnung der Level erfolgt auf Basis der Ziele des Partners, wie der Entwicklung eines gemeinsamen Technologieangebots, der Bereitstellung eines Managed Service oder dem Co-Selling als Channel-Partner."Unser Business Partner Program (https://www.axway.com/en/partners/business-partner-program?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr) soll unseren Partnern helfen, ihr Geschäft mit uns auszubauen", sagte Roland Royer, Chief Customer Officer von Axway. "Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um den Kunden die bestmöglichen Lösungen zu bieten. Wir haben das Programm weiterentwickelt, um den Verlauf unserer Partnerbeziehungen mit einem strukturierten Markteinführungsansatz, einer höheren Partnerunterstützung und mehr Engagement zu fördern. Wir haben Partnerprogramm-Level geschaffen, die das Engagement der Partner auf beiden Seiten besser widerspiegeln."Details zum Axway Global Partner Program finden Sie auf der Seite Become a Partner (https://www.axway.com/en/partners/become-partner?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr) von Axway.Informationen zu AxwayAxway (Euronext: AXW.PA) ist ein Katalysator für Transformation. Dank Axway AMPLIFY, der cloud-fähigen Datenintegrations- und Engagement-Plattform, ermöglichen wir es Unternehmen, sich ständig verändernde Kundenerwartungen besser vorauszusagen, sich diesen anzupassen und sie zu erfüllen. Unser einheitlicher API-first Ansatz verbindet Daten von überall, versorgt Millionen von Apps und liefert Analysen in Echtzeit zum Aufbau eines Customer Experience Networks. Von der Idee bis zur Ausführung unterstützen wir mehr als 11.000 Unternehmen in 100 Ländern dabei, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Um mehr über Axway zu erfahren, besuchen Sie uns aufwww.axway.com/de (https://www.axway.com/de?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888303/Axway_Logo.jpgPressekontakt:Heike Fuersthfuerst@axway.comOriginal-Content von: Axway, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133865/4440268