Mit einem jährlichen Zuwachs von 82 Prozent seit 2012 entwickelt sich der deutsche Video-Streaming-Markt rasant. Mindestens einen kostenpflichtigen Streaming-Dienst nutzt inzwischen jeder zweite deutsche Haushalt. Video On Demand (VOD), also das zeitlich frei bestimmbare Streamen von Videos, ist seit Jahren im Aufwind. Eine aktuelle McKinsey-Studie bringt aktuelle Daten. So habe sich der VOD-Markt von 100 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 1,3 Milliarden Euro 2018 vermehrfacht. Dabei seien die beliebtesten Bezahlangebote in Deutschland jene von Amazon Prime mit 30 Prozent Marktanteil und Netflix mit 28 ...

