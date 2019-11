Der EUR/USD bleibt in einer engen Range gefangen - Die nächsten Unterstützung bildet 1,0995 Dollar - EUR/USD Tageschart Übergeordnet befindet sich das Fiber weiterhin in einem Abwärtstrend unterhalb seiner wichtigsten Glättungslinien. An diesem Donnerstag bleibt der Markt in einer engen Range gefangen. EUR/USD 4-Stundenchart Der Markt bleibt unter ...

