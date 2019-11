Wir Politiker können uns die Welt nicht einfach machen, widdewidde wie sie uns gefällt. Unsere Debatten und Entscheidungen müssen auf Fakten und wissenschaftlicher Erkenntnis basieren.

Der erste Vorsitzende der SPD in der Nachkriegszeit, Kurt Schumacher, prägte den zeitlosen Satz: "Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit." Von Donald Trumps Fake News und den alternativen Fakten der AfD-Anhängerschaft konnte er noch nichts wissen - und brachte doch auf den Punkt, was heute dringender denn je nötig wäre: evidenzbasierte Debatten und Entscheidungen in Politik und Gesellschaft.

Das Erstarken der rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa und der Brexit lassen sich auch als Wirklichkeitsverweigerung deuten. Das zeigt sich daran, dass sich die Brexit-Befürworter genauso wie alle erfolgreichen Rechtspopulisten für ihren Umgang mit Wahrheit und Wirklichkeit am US-Präsidenten ein Vorbild nehmen.

Und es erklärt, warum Rechtspopulisten oft eine gute alte Zeit beschwören, die es so niemals gegeben hat. Rezepte, die den Fakten wieder Geltung verschaffen könnten, sind auch aus diesem Grund dringend gefragt.

Politik beginnt nämlich allzu oft gerade nicht mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Politische Akteure handeln leider immer wieder nach dem Motto von Pippi Langstrumpf: "Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt." Politik beginnt dann schlicht nur noch mit einer Wunschvorstellung in den Köpfen einer Gruppe von Menschen, die sich zu einer Partei zusammengeschlossen haben.

Man tut meiner Partei, den Grünen, wohl kein Unrecht, wenn man sie als die moralischste aller deutschen Parteien bezeichnet, auch wenn der Kurs, den die Vorsitzenden Robert Habeck ...

