Die Blackstone Resources AG (SWX: BLS) präsentiert derzeit am Swiss Mining Institute. Es handelt sich um eine viertägige Veranstaltung, an der Bergbauunternehmen aus aller Welt teilnehmen und die in Zürich und Genf stattfindet.

Blackstone hat persönliche Gespräche mit institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, die an dieser hochkarätigen Veranstaltung teilnehmen. Blackstone teilt seine Visionen und Strategie mit den globalen Minenspezialisten und Investoren. Das Unternehmen hat grosses internationales Interesse an seinen Projekten, dem Goldraffinationsprozess in Peru, seinen Lithium-, Nickelinvestitionen und den andern Projekte gefunden.

Heute findet die Konferenz in Genf im Grand Hôtel Kempinski statt, wo Blackstone seine Visionen und Strategien allgemein präsentiert. Hier können Investoren herausfinden, warum es heute die beste Zeit ist, in Blackstone Resources zu investieren.

Blackstone Resources AG

Blackstone Resources ist eine Schweizer Holding mit Sitz in Baar, Kanton Zug und konzentriert sich auf den Batteriemetallmarkt als Primärmetall. Darüber hinaus werden Raffinerien für Gold und Batteriemetalle errichtet, entwickelt und verwaltet. Es bietet direkten Einfluss auf die Revolution der Batteriemetalle, die durch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ausgelöst wird, die große Mengen dieser Metalle benötigen. Dazu gehören Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit, Nickel, Kupfer und Lithium. Blackstone Resources hat den neuen Batteriecode BBC entwickelt. Darüber hinaus hat Blackstone Resources ein Forschungsprogramm zu neuen Batterietechnologien für Festkörperbatterien und deren Herstellungsverfahren gestartet.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: www.blackstoneresources.ch

Der Haftungsausschluss ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss durch, um den Inhalt vollständig zu verstehen: http://www.blackstoneresources.ch/investors/disclaimer/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191114005735/de/

Contacts:

Doris Suta

T: +41 41 449 61 63

F: +41 41 449 61 69

info@blackstoneresources.ch

Investor Relations

ir@blackstoneresources.ch

Medien Anfragen

media@blackstoneresources.ch