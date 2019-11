Instagram will Inhalte in den Mittelpunkt stellen statt Likes und deshalb das Anzeigen von Like-Zahlen beenden. Der entsprechende Test wird jetzt ausgeweitet. Bestimmte Instagram-Nutzer können aktuell keine Like-Zahlen von fremden Posts mehr sehen. Nur die Anzahl an Likes für eigene Posts ist noch zu sehen. Die Änderung ist Teil eines weltweiten Tests. Im April hatte Instagram bereits angefangen, in Kanada Like-Zahlen auszublenden. Seitdem wurde der Test auf Irland, Italien, Japan, Brasilien, Australien und Neuseeland ausgeweitet - und läuft ab jetzt ...

