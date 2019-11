Heute verlieren nahezu alle an der US-Börse NASDAQ notierten chinesischen Technologiewerte deutlich an Wert. Grund hierfür ist jedoch nicht etwa eine neue Eskalation im Handelskrieg. Vielmehr haben diese Aktien zuletzt, aus rein charttechnischer Sicht, eine maximale Aufwärtskorrektur in übergeordnet fast überall noch intakten Abwärtstrends aufs Parkett gelegt. Diese Kurserholung wurde zuletzt noch von den vorgelegten Quartalszahlen solcher Unternehmen gestützt. Das ist heute jedoch nicht mehr der Fall.

So hat heute Nachmittag, aus US-Sicht vorbörslich, das chinesische Twitter-Pendant Weibo (WKN: A110Vz) seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Diese fielen jedoch leider nicht ganz so gut aus, was sich auch auf den Mutterkonzern Sina auswirkte, so dass auch deren Aktie nach Vorlage von Quartalszahlen unter Abgabedruck steht. Konkret verfehlte Weibo mit einem Quartalsumatz von nur 467,8 Mio. US-Dollar die ohnehin schon niedrig gesteckten durchschnittlichen Analystenschätzungen von rund 472 Mio. US-Dollar leicht.

Da half dann auch eine, mit einem bereinigten Gewinn je ADR in Höhe von 0,77 US-Dollar, leicht bessere Gewinnentwicklung nicht. Hier hatten die Konsensschätzungen der Analysten nämlich eigentlich bei nur 0,73 US-Dollar gelegen. Zumal sich das Management des Konzerns auch bei seinem Ausblick vorsichtig gab. So erwartet man im laufenden vierten Quartal, mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft, nur ein Umsatzwachstum zwischen 0-3%. Kein Wunder, dass Anleger insbesondere mit diesem Ausblick unzufrieden sind.

