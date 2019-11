Europa will stärker in erneuerbare Energien investieren, ab 2021 fließt weniger Geld von der EIB in fossile Brennstoffe. Streitpunkt bleibt jedoch das Erdgas.

Im Ringen um die Klimawende wird die Europäische Investitionsbank (EIB) ab Ende 2021 die Förderung fossiler Energien wie Kohle, Öl und Gas stark einschränken. Das entschieden Vertreter der EU-Staaten am Donnerstagabend bei einem Treffen in Luxemburg.

Die EIB hatte im Sommer einen neuen Kurs vorgeschlagen, um angesichts des Klimawandels die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien zu schaffen und die Wirtschaft bis 2050 so umzubauen, dass ...

