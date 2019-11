Neben Easy Peelern bereichern nun verstärkt Kakis das Sortiment und bringen orange Farbtupfer ins Obstregal. Aus Spanien stehen hohe Mengen bereit. Die Preise verharren auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Günstige Offerten in den Supermarktketten gekoppelt mit niedrigeren Temperaturen bringen Schwung in die Nachfrage, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI)....

