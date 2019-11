Die fortschreitende Digitalisierung in unserem Alltagsleben bringt auch Schattenseiten mit sich. So steigt die Zahl illegaler Hackerangriffe und Datenschutzverletzungen von Jahr zu Jahr stetig an.? Massive Hackangriffe in den USA und China ? Cybercrime findet in allen Branchen statt ? Hackangriffe bleiben häufig unbemerktStatistiken zur weltweiten Internetkriminalität zeichnen ein immer düstereres Bild. Trotz unzähliger und immer raffinierterer Schutzmaßnahmen wie Firewall-Sicherungssysteme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...