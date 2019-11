Beim Parteitag der Grünen soll es auch um Wirtschaftspolitik gehen. Immerhin: Das Bekenntnis zur Marktwirtschaft ist drin, allerdings ist der Entwurf des Bundesvorstands auch interventionistisch und kleinteilig.

An diesem Wochenende findet die 44. Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen statt. Dort werden Wahlen abgehalten und Anträge diskutiert; unter anderem wird auch der Antrag des Bundesvorstandes zur Wirtschaftspolitik besprochen werden. Darin findet sich immerhin ein Bekenntnis zur Marktwirtschaft, dieses Mal (wie vorher auch schon) verpackt als sozial-ökologische Marktwirtschaft. Der Parteivorsitzende Robert Habeck sieht sich mit dem Antrag in direkter Nachfolge von Ludwig Erhard, was etwa genauso verwegen ist wie der Anspruch des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier auf diese Nachfolge.

Was wollen die Grünen? Macht es Sinn? Hilft es gar dem Klima? Im Rahmen dieser Kolumne kann natürlich nicht jede Forderung einzeln diskutiert werden, deshalb liegt die Konzentration auf den klima- und umweltpolitischen Forderungen.

Man erkennt zwei recht konträre Grundzüge des Antrages. Einerseits setzen die Grünen auf die Kreativität von Marktteilnehmern zur Entdeckung der besten Technologien und Lösungen der drängenden Umwelt- und Klimaprobleme. Märkte werden in dem Antrag deshalb als zentrales Instrument gesehen. Das klingt zunächst einmal vernünftig und sachorientiert. Andererseits wird immer wieder betont, dass die Politik vielfach eingreifen soll: durch Investitionen, Preissetzungen, technologische Vorgaben oder Verbote - das nennen die Grünen euphemistisch Regulierungen. Leider ist dieser Katalog so wirr und inkonsistent, dass die Äußerung zur Bedeutung der Marktwirtschaft nur als Lippenbekenntnis gelten kann.

Aber der Reihe nach: Schon in der Präambel zeigen die Autoren ihr Unverständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge: So ist die Einordnung der Exportüberschüsse als Vorbedingung für unseren Wohlstand falsch, sie sind eine Konsequenz der Investitionsschwäche. Das aber nur am Rande. Wichtiger ist aber, dass es nicht angemessen ist, den Klimawandel ausschließlich als Marktversagen zu sehen. Richtig ist, dass ein unregulierter Markt den Klimawandel nicht aufhalten kann oder ihn gar beschleunigt. Es ist Aufgabe des Staates, diese Regulierungen einzuziehen. Dass dies nicht passiert, ist Staatsversagen, gleiches gilt für überflüssige Subventionen für fossile Brennstoffe. Regierungen haben es in der Hand, diese abzubauen (was der Bundesvorstand der Grünen auch richtigerweise fordert). Damit kommen wir zur praktischen Klimapolitik.Es ist theoretisch recht einfach, dieses ...

